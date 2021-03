Luís Freire pede confiança

Luís Freire reconhece que o Nacional está a viver “o pior momento da época”, mas confia que a sua liderança será capaz de fazer a equipa ultrapassar a fase negativa. “Sempre acreditei muito em mim. Há sete ou oito anos ninguém acreditava que eu iria estar aqui hoje. Só preciso que os meus jogadores e as pessoas que trabalham comigo diretamente acreditem em mim”, disse.

O jogo de amanhã, com o Gil Vicente, é apontado como decisivo para a continuidade do treinador. Freire admite que se trata de uma final. “É uma oportunidade para voltar às vitórias e somar três pontos frente a um adversário direto. Estou mais preocupado em fazer ver aos meus jogadores como podemos chegar dentro do campo e dar a vida para vencer”, acrescentou.