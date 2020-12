Luís Freire pede “nível muito alto” para o duelo com o FC Porto

Luís Freire quer o Nacional com os índices competitivos no máximo para o duelo com o FC Porto de forma a regressar à Madeira com pontos. “É preciso atitude, concentração e superação acima da média. Vamos ter de estar a um nível muito alto e de ser humildes e muito trabalhadores”, afirmou o treinador.

“Não seremos uma equipa subserviente e vamos à procura do melhor resultado, sempre com o sonho de chegar à baliza adversária, de sermos felizes na finalização e de vencermos”, disse ainda Luís Freire, reconhecendo que o FC Porto é “uma das melhores ou mesmo a melhor equipa em Portugal”. Ainda assim, o Nacional vai tentar explorar os aspetos menos fortes dos dragões. “Todas as equipas têm problemas e estamos atentos para tirar partido disso”, referiu. Para Luís Freire, as quatro vitórias que o Nacional já alcançou no Porto pouco contam: “Estamos mais concentrados no presente e vamos preparados para tudo.”