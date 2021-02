Luís Freire: «Poderia ter caído um golo para nós ou para o Farense»

Luís Freire reagiu à derrota (2-3) do Nacional na receção ao Farense, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS, afirmando que o resultado acaba por ser "justo" onde poderia ter caído um golo para cada uma das equipas.





"Foi um jogo onde nós tentámos construir o nosso jogo, mas com alguma dificuldade em assumir a sua ligação. O Farense aparece em 4X4X2 a pressionar alto e nós tivemos alguma dificuldade em encontrar espaços, principalmente por dentro, que era onde estava a vantagem. Os médios do Farense eram muito atraídos para os nossos dois médios e tivemos muitas vezes os extremos sozinhos. Mesmo assim, em situações de contra-ataque criámos três ou quatro oportunidades na primeira parte. O Farense também criou duas ou três", começou por dizer o técnico dos insulares."Na primeira parte poderia ter dado golo para qualquer um dos lados. Os guarda-redes estiveram bem na primeira parte. Resultado equilibrado, justo onde poderia ter caído um golo para nós ou para o Farense."Na segunda parte entrámos mal no jogo. Tiveram cinco cantos seguidos e acabaram por fazer o golo. Tivemos a oportunidade do Thill que o guarda-redes defende ao ângulo superior e eles acabam por fazer o 2-0. Estávamos um pouco inseguros na circulação por trás. Quando arriscámos, tentando alargar a frente de ataque, projetando as laterais e curiosamente assumimos muito mais o jogo a partir daí. Acabamos por nos soltar na construção, conseguindo chegar ao meio-campo ofensivo.""Fizemos um grande golo pelo Vigário e tivemos outras oportunidades para fazer o 2-2, que acabámos por fazer. E quando todos nós que estamos a ver e dentro do jogo, percebemos que o Nacional está por cima e com o espírito de quem vai dar a volta, acontece um erro nosso, que é mesmo assim e acabamos por ser penalizados com um autogolo. Da última vez caiu para nós o autogolo do Boavista, desta vez demos esta benesse ao adversário e acabamos o jogo outra vez em cima, a tentar o 3-3 até ao último lance da partida, mas não o conseguimos.""No cômputo geral, tivemos alguma insegurança na circulação, depois tivemos uma grande reação que merecia mais do que zero pontos, na minha opinião. Satisfeito com a reação dos jogadores e por quem esteve lá dentro e tentou virar o jogo ao máximo e conseguiu até chegar à igualdade. Mas insatisfeito com o resultado e algumas situações que só com treino é que trabalhamos. Tivemos muito pouco tempo para treinar e preparar jogos, mas acredito que com tempo, vamos corrigir certas coisas e vão aparecer mais pontos", terminou.