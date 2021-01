Luís Freire quer surpreender FC Porto

O treinador do Nacional assume o objetivo de eliminar o FC Porto e passar aos quartos-de-final da Taça de Portugal e promete uma equipa a dar o máximo para vencer o jogo na Choupana. “Vamos lutar com todas as nossas forças. É uma competição a eliminar e num dia bom nosso e menos bom do adversário tudo pode acontecer. Não somos favoritos mas vamos querer surpreender, ou seja, conseguir o resultado que nos interessa: a eliminação do FC Porto”, referiu Luís Freire, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

O treinador, de 35 anos, apela à união dos jogadores, uma vez que “vai ser preciso lutar muito outra vez”, até porque do outro lado está um adversário muito forte. “O FC Porto é uma equipa com muita atitude no jogo, à imagem do seu treinador, com muito empenho físico, batalhadora e lutadora”, apontou Luís Freire.

Quanto às condições em que a partida se vai disputar, o treinador do Nacional lembra que a equipa tem feito a preparação em condições muito adversas e está consciente de que o “relvado não vai estar em grande estado”. * e.p.