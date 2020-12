Luís Freire: «São cinco penáltis em três jogos e dois novamente em casa»

"Equilibrado": foi desta forma que Luís Freire avaliou o Nacional-Santa Clara (1-3) deste domingo. O treinador da equipa madeirense considera que a sua formação não foi inferior à açoriana e abordou os penáltis. "São cinco penalties em três jogos e dois novamente em casa. Não estou a dizer que são ou não são, estou a dizer que se calhar temos de ter cuidado com este parâmetro, porque estamos a cometer demasiadas faltas dentro da área e somos penalizados por isso", sublinhou no final do enconto.





"O jogo, tanto a nível de oportunidades de golo, como a nível de remates e posse, foi tudo equilibrado. Nós não fomos inferiores ao Santa Clara, tirando o aspeto dos penalties que deram golos. Nós marcamos um sem ser de penálti e eles fizeram três golos. Mas para ver o equilíbrio, basta ver a produção das duas equipas. Entrámos bem e tivemos logo uma oportunidade de golo pelo Pedrão. O Santa Clara tem também um remate perigoso antes do golo. O jogo estava muito aberto, para os dois lados. Jogámos de uma forma mais aberta do que temos feito. Temos os dois defesas direitos lesionados e optamos por jogar com uma equipa aberta. Criámos muitas oportunidades de golo. Mas é normal que a equipa não se consiga proteger tão bem, porque faltou algum equilíbrio e o adversário conseguiu aproveitar três delas. A minha equipa nunca baixou os braços. Com 2-1 criámos várias oportunidades para fazer golo. Na minha visão das coisas, o último penálti é fora da área, mas aceito a decisão. São cinco penáltis em três jogos e dois novamente em casa. Não estou a dizer que são ou não são, estou a dizer que se calhar temos de ter cuidado com este parâmetro, porque estamos a cometer demasiadas faltas dentro da área e somos penalizados por isso. Tenho de dar uma palavra aos meus jogadores, que foram sempre guerreiros, profissionais e sérios. Acredito que se tivéssemos chegado à igualdade, poderíamos dar a volta ao jogo. Ofensivamente hoje estivemos bem, mas defensivamente não estivemos tão bem. Sei que os jogadores deram o máximo"."É pegar neste resultado negativo e transformar o próximo, com o Leixões, em positivo. Esta é uma maratona e temos de dar uma resposta forte".