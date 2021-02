Luís Freire: «Temos um grupo forte e unido»

Luís Freire assumiu que a equipa entrou mais "reativa" do que "proativa", mas fez questão de destacar o espírito na luta pela vitória sobre o Boavista.





"Os meus jogadores uniram-se ainda mais a partir do 1-0, foram controlados emocionalmente face à reação do Boavista. Temos um grupo forte e unido e estamos num ciclo bom", disse o técnico. Sobre a reação de Rochez na saída de campo, Luís Freire não viu, mas diz que "são coisas do futebol": "Vi-o a festejar muito no fim."