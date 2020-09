Luís Freire: «Vamos ter uma grande ambição»

Luís Freire assumiu esta sexta-feira a ambição do Nacional em pontuar na receção ao Boavista, no sábado, em jogo da primeira jornada da Liga NOS, que marca a estreia do treinador no principalescalão.

"A minha história é o menos importante de tudo", afirmou Luís Freire, realçando que o embate frente aos axadrezados vai ser o seu 250.º jogo como treinador, na sexta divisão em que se estreia.

O técnico, de 34 anos, assegurou a "grande ambição de jogar este jogo", por parte do Nacional, que inicia a sua 20.ª presença na Liga NOS, depois de um ano de ausência.

"Começar a caminhada já a somar pontos, com os meus jogadores, com a direção e todo o nosso staff", foi o objetivo indicado por Luís Freire, advertindo que o Boavista "tem uma qualidade que toda a gente tem elogiado", reforçada este ano com jogadores como Javi Garcia e Adil Rami.

De acordo com o técnico alvi-negro, os seus jogadores não acusam a ansiedade de iniciar o campeonato, depois da pré-temporada, que serviu para defrontar equipas da I Liga e "integrar os novos jogadores com algum tempo".

"O Nacional não se vergará a ninguém e vamos ter uma grande ambição", frisou Luís Freire, assegurando ter "uma boa preparação para este jogo e para fazer um bom campeonato".

Luís Freire disse estar "focado em alcançar uma vitória" e "fazer por merecer os três pontos", acrescentando que que os "jogadores têm sido inexcedíveis no trabalho".

A edição 2020/21 do campeonato vai arrancar esta sexta-feira sem público nos estádios, devido à pandemia de covid-19, um facto que o treinador dos madeirenses admite ter influência, sem que seja decisivo, porque "o público ajuda muito, mas será igual para todos".

O Nacional recebe o Boavista, no sábado, a partir das 16 horas, no Estádio da Madeira, no Funchal, em jogo da primeira jornada da Liga NOS, que vai ser arbitrado por António Nobre.