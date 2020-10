Luís Freire: «Vínhamos de uma derrota e era importante somar»

Luís Freire mostou-se feliz com o ponto conquistado esta tarde em casa, frente ao Paços de Ferreira (1-1), mas lamentou a entrada da equipa insular no jogo. Depois na segunda parte as coisas melhoraram, os jogadores reagiram e o técnico considera que o triunfo não teria assentado mal aos homens da casa.





"Três centímetros é muito pouco, mas é assim. Na semana passada, foi 40 centímetros, hoje foi três, esperemos que rapidamente a gente também consiga marcar um golo em jogo. Se tivéssemos marcado, premiaria uma segunda parte diferente da primeira.""O jogo tem duas partes. Na primeira parte, não entrámos bem, um pouco apáticos. O Paços com alguma facilidade recuperava a bola. Não gostei da primeira parte. Falámos disso ao intervalo.""Na segunda, depois de corrigirmos algumas coisas, a equipa aí sim mostrou uma atitude e uma forma de estar em campo completamente diferente. Muito mais agressiva, pressionante e 'mandões' no jogo. O golo veio fruto de um caudal ofensivo maior.""O Paços veio a conseguir o empate. A partir daí, o jogo é muito mais combativo que pensado. Mas até ao fim tentámos o golo. O Paços foi superior na primeira parte, o Nacional na segunda. Se ganhássemos o jogo pela grande reação que tivemos na segunda parte, não assentava mal.""Vamos continuar a nossa caminhada. Somámos mais um ponto. Vínhamos de uma derrota e era importante somar. Ainda não perdemos em casa, mas o que é importante é vencer e queríamos vencer. Fiquei agradado na segunda parte, com toda a postura e reação, num dia que não nos estava a correr bem".