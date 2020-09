Luís Freire: «Vitória de um grupo humilde e irreverente»

O treinador do Nacional, Luís Freire, analisou a vitória fora frente ao Farense este domingo, eloginado a forma como os jogadores se entregaram a este jogo.





"Foi um dia especial, principalmente porque vencemos. Mais do que a primeira vitória na I Liga do Luís [Freire] é uma vitória do Nacional e dos meus jogadores, que têm trabalhado bastante e formam um grupo humilde e irreverente e que quer disputar os jogos sempre com a perspetiva de conquistar os três pontos. Sabíamos que o Farense, vindo de uma derrota e a jogar em casa, era uma equipa complicada. Era um jogo entre duas equipas que subiram agora de divisão, a tentarem afirmar-se e ganhar estabilidade nestes jogos iniciais", afirmou."Na primeira parte, a minha equipa bateu-se muito bem e criou várias ocasiões de golo. O Farense também nos criou problemas, mais nas bolas paradas - e isso foi ao longo do jogo todo -, mas passámos por essas situações e, com bola, fizemos um jogo interessante para quem está a jogar fora. Já na segunda parte, o jogo estava equilibrado e o golo do Riascos meteu-nos em vantagem. Se a minha equipa tentou sempre ter critério e tentar chegar junta ao meio-campo ofensivo, a partir daí foi quase um pensamento de nos protegermos mais sem bola, juntar-nos e unir-nos", referiu ainda.Luís Freire destacou a entreajuda para alcançar a primeira do Nacional este temporada."Os jogadores que entraram, entraram muito bem para uma missão mais defensiva, porque já não havia o mesmo discernimento com bola. O Farense arriscou na frente e nós, com entreajuda e um querer enorme, guardámos os pontos necessários para somarmos aqui a nossa primeira vitória e continuarmos o nosso trajeto. Dar esse mérito aos jogadores, porque sem a atitude que tiveram, não era fácil passar aqui com esta vitória."