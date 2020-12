Luís Freire: «Vitória é dos jogadores»

Luís Freire, treinador do Nacional, dedicou a vitória aos jogadores pelo grande esforço que lhes está a ser pedido. “Chegámos aqui depois de 13 dias sem folgas”, revelou, frisando: “Foram jogos, viagens, estágios e tivemos de superar-nos”. Em relação ao jogo, considerou que a exibição da sua equipa foi melhor na segunda parte. “Não encaixámos bem no adversário no primeiro tempo. Corrigimos ao intervalo várias situações táticas e a entrada do Riascos surtiu efeito”, resumiu.