Manuel Machado: «Achei o Moreirense até a jogar para a Liga dos Campeões»

Manuel Machado lamentou o excesso de ansiedade dos seus jogadores, fruto da atual posição na tabela classificativa, que acabou por deixar escapar por duas vezes a vantagem conseguida no marcador frente ao Moreirense, uma partida que acabou com um empate (2-2).





"Vivemos um ciclo de grande dificuldade, por força da posição na tabela. Isso tira alguma lucidez e cria ansiedade nos jogadores, algo que foi visível no facto de não termos sabido manter as duas vantagens que tivemos", começou por dizer o técnico dos insulares, em declarações no final do encontro."Em organização, empenho, capacidade de luta e intensidade, estiveram bem. Inclusive, fizeram três golos e um deles apenas por escassos centímetros foi invalidado. Por isso, quando me perguntam o que faltou, tenho dificuldade em responder, para além desta referência. Talvez com um pouco mais de tranquilidade saíssemos daqui com a vitória", continuou, elogiando a prestação do seu adversário."As duas equipas estiveram igualadas. Achei o Moreirense até a jogar para a Liga dos Campeões, com muita intensidade e a querer manter o resultado. Fez o seu papel, como é o óbvio, pelo que não houve qualquer tipo de relaxamento nas duas equipas", acrescentou."Depois, há aquilo que também não controlamos, como as questões de 10 centímetros, que é sorte ou azar e não tem estado do nosso lado. Há também erros como o do segundo golo, que era uma bola longa e dava perfeitamente para controlá-la.""Não podemos escamotear que, quantos menos jogos faltam para o final, não sair desta situação dificulta a tarefa. Ainda assim, nada é definitivo. Há nove pontos para jogar e iremos atrás deles. Pelo desempenho dos últimos jogos, com um pouco mais de felicidade, teríamos mais uma mão cheia de pontos e estaríamos menos apertados. Este ponto desanuvia, não é mau, mas também não era o que procurávamos", terminou.