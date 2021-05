Manuel Machado após derrota em Alvalade: «Uns são filhos de um Deus grande, outros de um Deus menor»

Derrotado em casa do Sporting por 2-0, Manuel Machado deixou reparos às nomeações dos árbitros, especialmente por conta da expulsão que acabou por, no seu entender, desequilibrar a sua equipa. Por outro lado, relativamente às nomeaações, o técnico insular diz ser "estranho" ter a mesma equipa de arbitragem "jogo sim, jogo não".





"Uma partida dentro do que era esperado. O Sporting com mais bola e um Nacional organizado a conter muito bem o bloco do Sporting, com o nosso guarda-redes a responder em alguns momentos com competência. Até ao momento em que ficamos em inferioridade. Aí o que era suposto ser maior pendor ofensivo do Sporting acentuou-se e numa bola parada deu o golo que fez toda a diferença. Fizemos um bom jogo onze para onze, com o Sporting mais ofensiva e o Nacional a defender e a procurar o contra-ataque. A expulsão é determinante, pois fragiliza o Nacional. Aqui aproveito para deixar um pequeno subsídio para quem nomeia. Porque jogo sim, jogo não, a mesma equipa de arbitragem, que em Tondela já nos expulsou um homem e marcou penálti... Não sei o critério das nomeações, acho estranho, pois há um leque muito largo e podemos de alguma forma fazer com que isto não se repita num espaço de tempo tão curto", apontou o técnico insular, que considerou a atuação da equipa de arbitragem teve um critério técnico desequilibrado, especialmente pela amostragem de cartões que na sua ótica são "passíveis de análise e discussão". "Tínhamos um adversário de monta e com este conjunto de fatores o adversário ficou maior, mais pesado e acabou por ganhar na conjugação desses dois fatores", concluiu."Uns são filhos de um Deus grande, outros de um Deus menor. Neste país é assim, quem tem menos terá sempre menos, infelizmente. E o futebol é espelho da sociedade. O critério que se viu não é nada de novo em relação ao dia a dia em qualquer setor de atividade.