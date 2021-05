Manuel Machado: «A tarefa é difícil, mas não impossível»

O Nacional ainda sonha com a possibilidade de se manter na Liga NOS. Os madeirenses seguem o lema: enquanto há vida, há esperança, mesmo que o próximo opositor seja um grande do futebol português, como o Benfica. Em termos matemáticos, os nove pontos que estão em disputa e a diferença pontual para os mais diretos competidores, ainda permitem aos alvinegros sonhar com a permanência no principal escalão do futebol português.





Manuel Machado, reconheceu que "as expectativas para esta partida com o Benfica, são as de termos por certo, um jogo com dificuldade acrescida".E explicou o porquê desta certeza: "Além da qualidade individual e coletiva, o adversário vive sem dúvida, um dos melhores momentos da temporada, praticando um futebol mais de acordo com a dimensão do Benfica. Conhecemos as suas dinâmicas e após a mudança do 4x4x2, para um 3x4x3, mostraram ter uma dinâmica muito interessante"."Face à melhoria verificada da nossa parte, nomeadamente, frente a adversários como o FC Porto e Sporting, tudo iremos fazer para ir à procura da conquista dos três pontos que estão em disputa, acreditando nas nossas competências e nas nossas capacidades". Dessa forma, o líder da turma da Madeira, recusa "atirar a toalha ao chão, como sempre temos feito", embora reconheça que «nem sempre quem joga mais, fica com os pontos, pois se fosse assim, com mais alguma justiça, estaríamos numa posição mais confortável". No entanto, deixa o aviso: "Há nove pontos em disputa e vamos acreditar até ao fim. A tarefa é difícil, mas não impossível. Vamos lutar pelos pontos que estão em disputa".João Manuel Fernandes