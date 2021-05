Manuel Machado: «É um resultado que mente»

Manuel Machado considera que a derrota por 3-1 frente ao Benfica não espelha o que se passou em campo. "É um resultado que mente pelo que foi o desenrolar e a prestação de cada uma das equipas", disse o treinador do Nacional, lembrando que a formação que dirige teve uma "primeira parte muito bem conseguida" e que foi "pena não ter ampliado a vantagem".





Machado considerou que o Nacional também "entrou bem" no segundo tempo e poderia ter marcado, "depois de sofrer,corria-se o risco de acontecer o que aconteceu"."A eficácia é que conta, e o Benfica nos poucos momentos que teve acabou por fazer a diferença", frisou.Pedrão colocou o Nacional em vantagem, aos oito minutos, e acabou por marcar o golo do empate, aos 78, ao desviar para a própria baliza um remate de Seferovic, com Gonçalo Ramos (81 e 86) a dar o triunfo aos 'encarnados'.Com duas jornadas por disputar, o Benfica mantém-se no terceiro lugar, a quatro pontos do FC Porto, que ocupa a segunda e última vaga de acesso direto à Liga dos Campeões, enquanto o Nacional é 18.º e último, com 25 pontos, a seis pontos da zona de manutenção e a cinco da de 'playoff' de manutenção.