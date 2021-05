Manuel Machado não vai continuar no comando do Nacional

Manuel Machado não vai continuar no comando técnico do Nacional. Foi o próprio emblema madeirense a revelar esse desfecho em comunicado publicado no site do clube.

"Na sequência da reunião mantida hoje entre treinador e Administração, ficou definido que o prof. Manuel Machado não irá renovar o seu contrato com o CD Nacional", pode ler-se.

Recorde-se que o técnico de 65 anos não conseguiu evitar a despromoção dos alvi-negros, somando uma vitória e um empate nos últimos dez jogos.