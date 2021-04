Manuel Machado: «Plantel já mostrou qualidade frente ao FC Porto»

Manuel Machado sabe que a sua equipa não tem tarefa fácil frente a um FC Porto que não pode ceder pontos na visita à Choupana. Depois, o Nacional averbou duas pesadas derrotas (5-1) sob a liderança do novo técnico. Mesmo assim, o líder dos alvinegros acredita que é possível travar os Dragões.





"A nossa posição na tabela classificativa não é confortável. Há 24 pontos em disputa e vamos correr atrás deles, acreditando que é possível atingir o objetivo da manutenção", afirmou o técnico. E relembrou que " este plantel já fez frente ao FC Porto, só sendo afastado no prolongamento e eram liderados por outro técnico. E neste facto que temos centralizado o nosso trabalho psicológico e não nos resultados conseguidos por mim em outros anos".Quanto à formação de Sérgio Conceição, o líder dos madeirenses considera que " o FC Porto vive uma maior proximidade com a liderança e nos últimos jogos tem mostrado grande eficácia, tendo grandes individualidades".Quando se está em último lugar na classificação, "nenhum jogo vem numa boa altura até porque somamos 8 derrotas consecutivas". Mesmo assim, Manuel Machado afirmou: "Quando se joga com quem joga bem, também se joga melhor".