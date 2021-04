Manuel Machado: «Se o resultado fosse inverso ao intervalo seria mais ajustado»

O Nacional somou este domingo, frente ao FC Porto, a terceira derrota consecutiva sob o comando de Manuel Machado, ao perder por 0-1 na receção aos dragões em jogo da 27.ª jornada da Liga NOS.

No final da partida, o treinador dos insulares sublinhou a melhoria da equipa face aos dois últimos jogos realizados para o campeonato, em que foi goleada, por 1-5, frente a Portimonense e Santa Clara.

"Se olharmos para o jogo em dois blocos, concluiremos que ao intervalo se o resultado fosse inverso seria mais ajustado. É o segundo jogo que falhamos uma grande penalidade e foi de grande demérito nosso que resultou no golo do FC Porto. Relativamente ao segundo tempo, julgo que o jogo foi de equilíbrio. Se olharmos para as balizas, que os guarda-redes para além das reposições de bolas, pouco mais fizeram. As equipas encaixaram-se. Penso que esses são os momentos. A falha de concretização da grande penalidade e a desatenção no momento do golo do FC Porto que vincam o que ficou do jogo", começou por dizer o técnico do Nacional, em declarações aos microfones da Sport TV.

Apesar da derrota, houve uma melhoria na exibição do Nacional face aos dois últimos jogos

"Quase podia subscrever o que acabou de referir. Quando se tenta fazer um diagnóstico daquilo que foi o nosso desempenho e o posicionamento da tabela, era preciso tempo, mas tempo não temos. Estou ciente de que o iremos resolver [o problema] também mas será de uma forma mais apertada. O jogo com o Portimonense se não correu bem, o jogo com o Santa Clara já houve algum progresso - quem olha para os resultados, ambos por 1-5, pensa que não, mas não é bem assim - e isso ficou demonstrado aqui. O FC Porto não é uma equipa fácil, mas esses patamares que temos vindo a desempenhar e melhorar ficaram bem patentes hoje. Contudo, penso que são fatores que nos dão algum alento - claro que os resultado negativos não têm nada de positivo -, mas servem de aprendizagem", terminou.