Manuel Machado: «Temos de trabalhar do ponto vista anímico»

O Nacional foi este domingo goleado por 5-1 na deslocação ao terreno do Santa Clara, em jogo da 26.ª jornada da Liga NOS.





No final da partida, Manuel Machado deu os parabéns à formação açoriana e voltou a sublinhar a ausência de confiança da sua equipa e dos seus jogadores."Relativamente ao resultado e justeza da vitória, parabéns ao Santa Clara, não há muito a dizer por aí. Relativamente ao desenrolar do próprio jogo, quando, julgo que na segunda finalização, sofre um golo, uma equipa que está numa posição da tabela difícil, por isso o grau de confiança é baixo, sofre um golo muito cedo, acentua de facto essa falta de confiança, que seria necessária para enfrentar esta equipa que está tranquila na tabela", apontou o técnico dos insulares."Ao nível das alterações [ao intervalo], parece-me que acrescentaram algo à qualidade do nosso jogo, na retoma da partida, simplesmente uma descontração ao primeiro ou segundo minuto, dá o 3-0. Isso acaba quase. A equipa quando sofre o terceiro praticamente a remontada fica impossível. Quando se acresce ainda ter a oportunidade reduzir de novo e falhar um penálti, a coisa ainda mais se agudiza.""Temos de trabalhar do ponto vista anímico para de alguma maneira juntar estes pedaços todos e tentar, porque ainda há muito ponto para jogar e temos confiança que a equipa com a vitória retomará a confiança necessária para disputar até à última jornada a permanência nesta divisão. É isso que queremos, é isso que acreditamos, apesar desse pedaço de mau caminho", concluiu.