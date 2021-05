Manuel Machado: «Tenho a certeza de que para o ano estaremos de regresso à Liga NOS»

Manuel Machado era um treinador insatisfeito no final da partida entre Famalicão e Nacional, ganha pelos famalicenses por 3-0, que consomou a descida dos insulares à Liga Sabseg. O técnico considerou que os primeiros 45 minutos foram equilibrados, mas tudo mudou após o golo inaugural de Ivo Rodrigues.





"Creio que a primeira parte do jogo até foi equilibrada, tivemos, inclusive, três ou quatro momentos na área do Famalicão, mas a tomada de decisão no último passe e na finalização nunca foi a mais adequada, tal com tem vindo a acontecer. O Famalicão no primeiro remate que fez enquadrado com a baliza chegou ao golo, e tudo passou a ser mais complicado para nós. Ainda alterámos, após o intervalo, para a equipa crescer ofensivamente e a reação até foi boa. Obrigámos o guarda-redes adversário a boas intervenções. Mas, ao acrescentar à frente, fragilizámos na retaguarda", começou por dizer na conferência de imprensa após o jogo."Era indiferente perder por dois ou por três, e nem o empate nos servia. O que foi determinante foi não termos conseguido marcar primeiro, apesar das oportunidades que tivemos. Com a vantagem do nosso lado, iríamos fazer a gestão do jogo de uma forma diferente", frisou."Todos os que trabalharam esta época no Nacional estão a viver um momento triste. Mas conhecemos esse sentimento, e já demonstrámos, no passado, capacidade para superar estes momentos, reerguendo-nos logo na época seguinte. É com esta tristeza, mas também com a certeza, que o Nacional vai organizar-se para no próximo ano voltar a esta Liga NOS, pois merece-o pelo seu histórico. Mais do que uma esperança, tenho a certeza de que para o ano estaremos a comemorar o regresso a este patamar.""Neste pequeno ciclo que geri a equipa, tivemos dois momentos muito negativos, e assumo a responsabilidade, numa má abordagem aos jogos do Portimonense e Santa Clara. Nos outros sete, enfrentámos Sporting, FC Porto, Benfica, V. Guimarães. Não foi um calendário fácil num período curto. Ainda assim, a equipa teve uma boa resposta em muitos desses jogos na disponibilidade e na forma organizada como se apresentou. Foi traída, em muitos momentos, em erros pontuais. Não querendo ser deselegante com quem esteve antes de mim, acho que se tivesse um período mais longo, e noutras circunstâncias, talvez pudesse haver um desfecho diferente", concluiu.