Manuel Machado: «Vitória importante. O nosso principal inimigo é o estado anímico»

Manuel Machado não escondeu o orgulho pela prestação do Nacional. "É uma vitória importante e quero realçar aquilo que os jogadores fizeram. Depois de um tão grande número de derrotas, o nosso principal inimigo é o estado anímico. Qualquer equipa fica derrubada. Por isso, aquilo que hoje fizeram já o haviam feito com o FC Porto e em Tondela, onde podíamos ter feito pelo menos quatro pontos. Esta vitória vem com duas jornadas de atraso", salientou, apontando depois: "A equipa e a estrutura do clube continuam a acreditar, pois há 15 pontos por disputar. E no futebol veem-se coisas fantásticas. Hoje houve mais competência defensiva e uma pontinha de felicidade que nos fugiu aqui e ali. Noutras circunstâncias, se calhar, as bolas que bateram nos ferros iam para dentro da baliza..."