Marco Matias a caminho do Nacional

Marco Matias vai ser anunciado como reforço do Nacional nas próximas horas. O extremo, de 31 anos, estava sem clube, depois de ter alinhado no Belenenses SAD na última época (um golo em 29 jogos), e regressa assim à Choupana, onde jogou em 2014/15. Uma época que foi, de longe, a melhor da carreira, já que marcou 21 golos em 42 encontros oficiais e acabou por se transferir para os ingleses do Sheffield Wednesday, onde atuou durante quatro temporadas no Championship. Marco Matias é o primeiro reforço dos alvinegros no mercado de inverno.