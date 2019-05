Nacional anuncia contratação de Ruben Micael

Ruben Micael vai ser jogador do Nacional na próxima época. O clube insular, que foi despromovido à 2.ª Liga, oficializou este sábado a contratação do madeirense, de 32 anos, que alinhava no V. Setúbal.





O médio regressa 9 anos depois a uma casa que bem conhece, após passagens por FC Porto, Atlético de Madrid, Zaragoza, Sp. Braga, Shijiazhuang Yongchang, Shijiazhuang Ever Bright, Maccabi Tel Aviv, Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal.Chega a custo zero e assinou por uma temporada.