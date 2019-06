Nacional cede Palocevic aos coreanos do Pohang Steelers

O Nacional, equipa da 2ª Liga, anunciou este sábado que o médio sérvio Palocevic foi emprestado aos sul-coreanos do Pohang Steelers por uma época e meia.O médio, de 25 anos, havia chegado no princípio da temporada 2018/19, proveniente do Arouca, rubricando um contrato válido por quatro temporadas.Na época passada, que culminou com a despromoção do clube madeirenses à 2ª Liga, participou em 28 partidas, sendo 24 para o campeonato, uma para a Taça de Portugal e três para a Taça da Liga, apontando um golo, na derrota do Nacional frente ao Sporting por 5-2, em encontro da 13.ª jornada da 1ª Liga.O Pohang Steelers é o atual sétimo classificado da K-League, principal escalão do campeonato da Coreia do Sul.