Nacional condenado a pagar indemnização por Lucas João

O Nacional foi condenado a pagar 292.852 euros acrescidos de juros de mora ao Beira-Mar de Almada como indemnização pela transferência de Lucas João para o Sheffield Wednesday, em 2015.





O avançado começou a destacar-se ao serviço do emblema da margem sul, a partir do qual chegou a entrar no radar de Benfica e Sporting. Todavia, depois de testes falhados, acabou por ingressar no Nacional, onde começou por representar a formação de sub-19.Em 2015 acabou transferido para o Sheffield Wednesday, do Championship, por uma verba a rondar os 2,8 milhões de euros. Todavia, ficaram por saldar os direitos adquiridos pelo Beira-Mar de Almada, que recorreu aos tribunais para ser ressarcido.A decisão do Juízo Central Cível foi contrário à posição da SAD liderada por Rui Alves, que terá agora de pagar quase 300 mil euros, acrescidos de 4% de juros de mora que se estendem desde a dada da citação até ao cumprimento integral da dívida. Isto depois da ação ter sido julgada parcialmente procedente.Lucas João, agora com 27 anos, representa o Reading, pelo qual marcou 21 golos em 33 jogos disputados esta temporada.