Nacional empresta Ghauter Martins ao União da Madeira

Depois da contratação de Daniel Clemente, o União da Madeira assegurou esta quarta-feira mais um reforço para a baliza. Ghauter Martins, de 27 anos e 1,94 cm de altura, vai defender as cores dos unionistas por empréstimo do Nacional, até ao final da presente temporada.Curiosamente, Ghauter já foi companheiro do lesionado Ravi, no Brasil, com as cores do Corinthias, no escalão de sub-20. Formado no Ponte Preta, este brasileiro teve ainda passagem pelo Santos, estando na Madeira ao serviço dos alvinegros desde 2017, mas nunca se conseguindo impor.