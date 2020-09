Nacional "estupefacto" com decisão do Sporting: «Cristiano Ronaldo Campus só há um»

O Nacional reagiu com "enorme estupefacção" à notícia de que o Sporting vai alterar o nome da sua Academia para 'Academia Cristiano Ronaldo'. Num comunicado intitulado "Cristiano Ronaldo Campus só há um", o clube insular lembrou que "designou a sua Academia 'Cristiano Ronaldo Campus Futebol' em Novembro de 2007", manifestando por isso "desagrado e total discordância" com a decisão do clube verde e branco.





O emblema da Madeira enviou mesmo uma carta a Frederico Varandas a expressar a sua indignação, frisando que a sua posição "baseia-se no princípio fundamental do registo de marcas, pois as mesmas poderão confundir-se, o que tem de ser evitado."Ex.mo Senhor Presidente"Foi com muita estupefacção que tomamos conhecimento que o Sporting Clube de Portugal pretende alterar o nome da Academia.Como é do Vosso conhecimento e do conhecimento público, o Clube Desportivo Nacional designou a sua Academia 'Cristiano Ronaldo Campus Futebol' em Novembro de 2007, pelo que manifestamos o nosso desagrado e total discordância.Aliás a nossa posição baseia-se no princípio fundamental do registo de marcas, pois as mesmas poderão confundir-se, o que tem de ser evitado, pelo que manifestamos o nosso total desagrado e descontentamento.Sem outro assunto de momento subscrevo-me de V. Ex.a com os meus melhores cumprimentos,O Presidente da Direcçãodo Clube Desportivo Nacional