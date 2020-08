Nacional goleia Camacha no primeiro teste da temporada

O Nacional, equipa que esta temporada regressou à Liga NOS, goleou esta quarta-feira a Camacha por 8-0, no primeiro teste da temporada, em partida disputada no Estádio da Madeira.

Perante uma equipa do Campeonato de Portugal, o conjunto orientado por Luís Freire foi manifestamente superior, com o reforço húngaro Gergely Bobál a destacar-se com um 'hat-trick'.

João Camacho com dois golos, Brayan Riascos, Bryan Róchez e João Victor marcaram os restantes golos.

O Nacional fará a sua última semana de preparação no seu complexo desportivo, no Funchal, antes de partir para estágio, que decorrerá em Guimarães entre os dias 30 de agosto e 06 de setembro.

Estão previstos alguns jogos de preparação, que ainda não estão confirmados, por o clube estar a aguardar a autorização das entidades competentes face às restrições impostas pela pandemia covid-19.