Nacional inicia nova temporada com a ambição de regressar à Liga NOS

O Nacional, despromovido à Segunda Liga, realizou este sábado testes médicos tendo em vista a temporada 2019/20, com a ambição de regressar ao primeiro escalão.O médio madeirense Jota foi o porta-voz do grupo, antevendo uma "época exigente", tendo como "grande objetivo subir" à Liga NOS.O jogador de 26 anos, formado no clube, no qual sempre atuou, à exceção de um período de empréstimo a União da Madeira e Atlético na época de 2014/15, foi um dos elementos do plantel que passou por duas descidas (2016/17 e 2018/19), mas também pela subida (2017/18), quando o Nacional se sagrou campeão da Segunda Liga."A desilusão da época passada tem de passar", afirmou Jota, sublinhando que foi importante "refletir nas coisas que correram menos bem" no defeso, para voltar rapidamente ao principal escalão: "Se for possível este ano, seria ótimo".Contudo, o médio mostrou-se ciente das dificuldades que irá enfrentar, "com jogos complicados fora de casa, em campos difíceis, com jogos à quarta-feira", ressalvando que "nunca é igual à I Liga"."Há seis a sete equipas que lutam pelo objetivo da subida", frisou Jota, ambicionando que, "no final, o Nacional seja uma das duas promovidas".O Nacional vai iniciar os treinos na terça-feira, no Funchal, onde vai trabalhar até ao estágio, marcado para Rio Maior, entre 12 e 20 de julho, no qual vai realizar cinco jogos de preparação.Amora (13 de julho), 1.º de Dezembro (13 de julho), Casa Pia (14 de julho), Belenenses (20 de julho) e Cova da Piedade (20 de julho) vão ser os rivais nestes embates, antes do regresso à Madeira.: Ohoulo Framelin, Daniel Guimarães e Gauther (ex-União da Madeira).: Nuno Campos, Kalindi, Felipe Lopes, Diogo Coelho e Júlio César.: Alhassan, Vítor Gonçalves, Kaká, Jota e Rúben Micael (ex-Vitória de Setúbal).: Arabidze, Brayan Riascos, Witi, Bryan Róchez, Kenji Gorré (ex-Estoril Praia), João Camacho, Sardor Rashidov e Perotti (Ex-Chapecoense, Bra).: Luís Freire (ex-Estoril Praia)Saíram: Lucas França (Cruzeiro, Bra), Mauro Cerqueira, Filipe Ferreira (Sturm Graz, Aut), Rosic (Sporting de Braga), Tissone, Diego Barcelos, Sérgio Marakis, Palocevic (Pohang Steelers, Cor), Okacha e Avto.