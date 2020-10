Nacional só terá grupo completo amanhã

Luís Freire, treinador do Nacional, só vai ter todos os jogadores às suas ordens no treino realizado na véspera do jogo com o Sp. Braga. Isto porque o médio Vincent Hill, que esteve ao serviço da seleção do Luxemburgo nos jogos da Liga das Nações, tem chegada prevista à Madeira para o início da tarde de hoje e falha por isso a sessão de trabalho do dia, que se inicia às 10h15. Por sua vez, o moçambicano Witi, que também foi chamado a representar a seleção do seu país, já se reuniu ontem com os colegas na Choupana.