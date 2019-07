O Nacional, equipa da Segunda Liga, venceu este sábado o 1.º de Dezembro do Campeonato de Portugal, por 3-2, em jogo de preparação, disputado em Rio Maior.O 1.º de Dezembro foi a primeira equipa a marcar, por Ibrahima, com o clube de Lisboa a ampliar a vantagem pouco depois do reatamento, na conversão de uma grande penalidade por Luisinho.A equipa comandada de Luís Freire tiveram uma boa reação e deram a volta ao resultado, com um bis de Bryan Róchez de grande penalidade e um golo de João Camacho.Este foi o segundo jogo do dia do Nacional, que de manhã tinha vencido o Amora, também do Campeonato de Portugal, com um tento solitário de Bryan Róchez.No domingo, os insulares têm novo encontro de preparação, com o Olímpico do Montijo (17:00), com os últimos encontros do estágio em Rio Maior a disputarem-se a 20 de julho, com o Belenenses (10:00) e o Cova da Piedade (16:00).