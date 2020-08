Nacional vence Berço em jogo de preparação

O Nacional, equipa que ascendeu esta temporada ao principal escalão português de futebol, venceu esta segunda-feira o Berço SC, do Campeonato de Portugal, por 2-1, em jogo de preparação, disputado no relvado do Open Village, local onde se encontra a estagiar.

O Nacional voltou às vitórias em jogos de pré-temporada, depois da vitória por 8-0 frente ao Camacha, também do Campeonato de Portugal, ainda na Madeira a que se seguiu uma derrota por 2-1, frente aos primodivisionários do Santa Clara, em partida disputada na Estádio do Aves.

Perante uma equipa orientada por Manuel Machado, um ex-técnico do Nacional, João Camacho foi o primeiro a marcar, na conversão de uma grande penalidade, no decorrer da primeira parte.

Na segunda metade Valentin Rémy restabeleceu a igualdade, mas o moçambicano Witi voltou a colocar os madeirenses na frente do marcador, resultado com que se atingiu o final da partida.

Recorde-se que o Nacional se encontra a estagiar em Guimarães, desde o passado domingo, que se prolongará até ao dia 6 de setembro.