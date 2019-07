Nacional vence jogo de apresentação aos sócios diante do Câmara de Lobos

O Nacional, da II da Liga portuguesa de futebol, venceu (3-0), esta quarta-feira, o Câmara de Lobos, do Campeonato de Portugal, no seu jogo de apresentação aos sócios Numa primeira parte sem golos, foi o Nacional que teve maior ascendente, tendo enviado uma bola ao poste, por Marco Borgnino. O Câmara de Lobos também criou perigo, num remate à barra, na marcação de um livre.Na segunda metade, o Nacional adiantou-se no marcador por João Fernandes. Pedro Perotti, na conversão de uma grande penalidade, e o central Júlio César ampliaram a vantagem.O Nacional apresentou de início com Daniel Guimarães, Kalindi, Rui Correia, Diogo Coelho, Witi, Alhassan, Jota, Rúben Micael, João Camacho, Bryan Róchez e Brayan Riascos.Jogaram ainda Ohoulo Framelim, Gauther,Marco Borgnino, Nuno Campos, Júlio César, Kaká, Sosa, Nuno Borges, João Fernandes, Kenji Gorré, Pedro Perotti, Rodrigo Alírio, Seungjun Lee e Mabrouk Rouai.No sábado, o Nacional terá o derradeiro jogo de preparação, diante do Desportivo das Aves, pelas 17:00, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, que antecederá a estreia oficial, marcada para 03 de agosto, na receção ao Desportivo de Chaves, em jogo a contar para a segunda fase da Taça da Liga.