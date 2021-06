Oficial: Costinha regressa ao comando técnico do Nacional

Dois anos depois, Costinha está de volta ao ativo e uma vez mais para assumir o comando técnico do Nacional. A novidade foi dada ao início da noite pelo emblema insular, num comunicado no qual anuncia que o antigo internacional português, que sucede a Sérgio Vieira, assina um vínculo válido por uma temporada, no qual terá como missão garantir o regresso do clube ao escalão cimeiro do futebol português - tal como em 2017/18.