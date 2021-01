Palocevic certo no FC Seoul

O médio Palocevic já não é jogador do Nacional. Emprestado ao Pohang Steelers nas duas últimas épocas, o sérvio de 27 anos teve anunciado o regresso à Choupana, mas o processo acabou por sofrer uma reviravolta. Palocevic acordou a rescisão do contrato, por mútuo acordo, com o clube madeirense e fixa-se em definitivo no futebol sul-coreano, desta vez com a camisola do FC Seoul.





Entretanto, Daniel Guimarães e Júlio César estão em dúvida para o jogo de quinta-feira em Guimarães.