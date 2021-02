Pedro Mendes oficializado no Nacional por empréstimo do Sporting

Pedro Mendes, avançado de 21 anos que pertence ao Sporting, foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Nacional da Madeira, tal como Record já tinha adiantado.





"Pedro Mendes é jogador do Nacional até final da temporada 2020/21. O avançado internacional português chega ao clube na condição de emprestado pelo Sporting e vai vestir a camisola 19, cumprindo já amanhã o seu primeiro treino", informou o clube, em comunicado.Em declarações à NacionalTV, manifestou o desejo de partilhar muitos golos e alegrias com os adeptos do clube.