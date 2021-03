Pedro Proença deseja as melhoras a Daniel Guimarães: «Irá ultrapassar este momento menos bom»

Pedro Proença desejou esta terça-feira as melhoras a Daniel Guimarães, o guarda-redes do Nacional que vai iniciar uma luta contra um cancro.





O presidente da Liga mostrou-se convicto de que o jogador "certamente, irá ultrapassar este momento menos bom."Depois, deixou "uma palavra de conforto". "A vida, por vezes, prega-nos partidas, mas é nestes momentos que temos de ter capacidade de superação e vitória. Acredito que é o que acontecerá ao Daniel Guimarães, a quem deixo uma palavra de conforto. O futebol, no geral, e o Nacional, no particular, ficam privados, ainda que temporariamente do jogador, mas o Daniel Guimarães, mais do que nunca, deve olhar para si e para a sua família, onde, estou certo, vai conseguir apoio para ultrapassar esta fase e pensar num regresso aos relvados", afirmou Pedro Proença, em declarações aos canais de comunicação da Liga.