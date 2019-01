Plantel viveu um dia diferente

Um dia diferente foi o que uma delegação do Nacional proporcionou a alguns reclusos do Estabelecimento Prisional do Funchal (EPF). Um grupo formado pelos treinadores adjuntos Nuno Pinto e Ricardo Vasconcelos, além dos jogadores Framelin, Diogo Coelho, Kaká, Palocevic e Diego Barcellos, esteve ontem em interação com elementos da equipa de futsal do EPF. Tudo começou com a realização de um jogo no pavilhão existente nas instalações e, depois, com uma visita guiada à prisão, este momento sem que a comunicação social pudesse estar presente.

Pelo meio, ainda houve tempo para a entrega de uma camisola dos alvinegros como lembrança da passagem do grupo pelo local. Do lado dos visitados, as palavras de agradecimento por parte dos responsáveis e de alguns reclusos foram muitas pelos momentos de convívio proporcionados.

Diego Barcellos, capitão do Nacional, foi o porta-voz por parte da equipa do Nacional, deixando algumas palavras de incentivo. "Foi um dia diferente para todos nós. O conselho que posso dar é para continuarem a ter fé e esperança que a situação que estão viver neste momento irá passar e vão poder voltar a ter uma vida perfeitamente normal", considerou.



Diego Barcellos espera uma reação



O Nacional perdeu os três últimos jogos do campeonato e tem pela frente a difícil deslocação a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense. Diego Barcellos assume a vontade de inverter este conjunto de maus resultados e iniciar uma nova etapa já na próxima jornada. "O Moreirense está bem na tabela, mas estamos a trabalhar para voltar às vitórias", começou por explicar à margem deste dia diferente que o plantel viveu. "Temos de olhar em frente. Já mostrámos que temos qualidade e estamos a fazer tudo para conseguir resultados positivos", rematou.