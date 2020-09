Riascos mantém faro pelo golo no Nacional

Com um golo e uma assistência, o avançado Riascos esteve em evidência no empate (3-3) do Nacional frente ao Boavista no arranque da Liga.





O colombiano começou a época a marcar, da mesma forma como terminou a anterior. De facto, na última jornada antes da paragem dos campeonatos por causa da pandemia, em março, Riascos apontou um golo na vitória frente ao Benfica B (3-1), em jogo da 2ª Liga. Passados seis meses, voltou a marcar mostrando que tem uma aliança com o golo.