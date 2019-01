Rosic deixou o Dragão de ambulância

Rosic provocou esta segunda-feira um enorme momento de tensão no Estádio do Dragão, quando aos 53 minutos do duelo entre FC Porto e Nacional , após um violento choque com Lucas França, caiu bastante mal no relvado. A situação gerou logo imensa preocupação nas equipas médicas de ambos os clubes, mas também por parte dos adeptos, que rapidamente perceberam que o defesa dos insulares estava mesmo em mau estado.Imediatamente auxiliado, o sérvio deixou mesmo o relvado do Dragão diretamente para a ambulância, que o levará para o hospital. Nesse momento, refira-se, todo o estádio deixou o seu apoio ao defesa, com uma enorme ovação.