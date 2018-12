Rosic é o primeiro reforço na reabertura do mercado

O defesa Rosic será o primeiro reforço contratado pelo Nacional no mercado de inverno, anunciou esta terça-feira Rui Alves, presidente do emblema da Liga NOS.O sérvio Lazar Rosic, que representa o Sporting de Braga, já chegou a acordo com o clube madeirense, orientado por Costinha, e vestirá a camisola alvinegra na reabertura do mercado de transferências, em janeiro, assegurou o líder nacionalista à RTP-Madeira.Com 25 anos, Rosic tem tido pouca utilização nos minhotos, já que nunca fez parte das escolhas de Abel Ferreira, treinador do Braga, em jogos oficiais, tendo apenas feito 90 minutos durante um encontro de preparação, na pré-época.O presidente do Nacional disse ter garantido ainda a contratação de mais dois reforços, um defesa-central e um lateral-esquerdo, sem revelar os nomes.