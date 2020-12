Rouai satisfeito com a estreia pelo Nacional

O francês Mabrouk Rouai, de 20 anos, estreou-se na equipa principal do Nacional, e logo na Liga NOS, em Portimão. O jogador chegou à Choupana há duas temporadas para os juniores e o facto de este ter sido o clube onde jogou Cristiano Ronaldo pesou na decisão. Depois de ter sido pouco utilizado na época passada, o jovem médio admitiu que “foi bom ter jogado agora”, ainda que no lugar de lateral-direito. “Foi complicado, mas posso atuar em qualquer posição. O importante é jogar”, considerou.

Entretanto, devido à situação pandémica, o Nacional anunciou o cancelamento do jantar de gala do 110.º aniversário que deveria realizar-se no próximo dia 8.