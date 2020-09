Rúben Freitas espreita o onze do Nacional

Rúben Freitas estreou-se na 1ª Liga no jogo com o Boavista, cumprindo toda a segunda parte, e acabou por estar em bom plano ao fazer a assistência para Camacho no terceiro golo do Nacional.





O ex-jogador do Mafra pode aproveitar os problemas físicos de Kalindi, que saiu ao intervalo, e surgir no onze contra o Farense, em Faro.