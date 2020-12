Rúben Freitas preparado para Quaresma

O Nacional interrompeu, com a vitória sobre o Tondela (2-0), uma sequência de três derrotas consecutivas no campeonato. Para o defesa Rúben Freitas este era um desfecho "já merecido" pelo grupo e aumenta os níveis de confiança. "Temos uma equipa com muita qualidade, que já fazia jus aos três pontos há algum tempo. E estamos a trabalhar para não cairmos novamente em séries negativas", salientou o lateral-direito.





O próximo jogo é em Guimarães, frente ao Vitória, e o jogador concede o favoritismo ao adversário. "Tem boa equipa e joga em casa, mas vamos lutar pelos três pontos", disse. Antecipando um possível duelo com Ricardo Quaresma, Rúben Freitas garante que está "sempre preparado para qualquer adversário".