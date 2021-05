Rúben Micael e o futuro: «Serei jogador mais um jogo porque vou terminar»

O jogo desta tarde entre o Famalicão e o Nacional ficou marcado não só pela confirmação da descida de divisão dos insulares, mas também por aquilo que, aparentemente, é o anúncio do fim da carreira de Rúben Micael.





A revelação, feita pelo próprio, foi feita quando o jogador foi questionado acerca do que necessita o Nacional para se estabilizar na 1ª Liga. "Não vou falar disso porque sou jogador. Serei jogador mais um jogo porque vou terminar. Não quero comentar essa situação porque agora há eleições, mas as pessoas têm feito de tudo pelo bem do clube. Nos últimos 25 anos, o presidente conseguiu ir quatro ou cinco vezes à Europa e fazer outros tantos bons campeonatos. As coisas não têm corrido bem nos últimos anos, mas tenho a certeza que ele vai pôr a equipa onde merece", referiu o médio.Rúben Micael, de resto, não escondeu o seu desalento com a descida de divisão da formação madeirense: "Não há muitas palavras. Nem entrámos mal, mas o Famalicão fez golo no segundo remate. Faltou definir melhor no último passe, mas a pressão não ajudou. Temos de pedir desculpa aos nacionalistas, quando as coisas não correm bem, temos de assumir. Tenho a certeza que o clube fará de tudo para voltar já na próxima época".Na presente temporada, o jogador, de 34 anos, soma um golo em 29 jogos. Enquanto sénior, Rúben Micael representou União da Madeira, Nacional, FC Porto, Real Zaragoza, Sp. Braga, Shijiazhuang Ever Bright, Maccabi Tel Aviv, V. Setúbal e P. Ferreira.