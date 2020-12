Rúben Micael marca 65 jogos depois

O golo de Rúben Micael ao Tondela, além de ser o mais rápido desta Liga NOS (marcado aos 34 segundos) assinalou o reencontro do médio do Nacional com os remates certeiros. De facto, há dois anos e meio que o jogador, de 34 anos, não marcava.

Passaram 65 jogos desde o último golo de Rúben Micael no campeonato, na altura ao serviço do Paços de Ferreira, na última jornada da época 2017/18, frente ao Portimonense. O golo ao Tondela foi também o primeiro desde o regresso do médio ao Nacional, na época passada.