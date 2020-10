Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rúben Micael suturado com 16 pontos no queixo Médio do Nacional lesionou-se numa disputa de bola com Afonso Taira no jogo diante do Belenenses SAD





• Foto: Luís Manuel Neves