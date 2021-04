Rui Alves: «A esperança é última coisa a morrer»

Ligados à máquina. Foi desta forma que o presidente do Nacional, Rui Alves, se referiu ao atual momento do clube, acreditando que a salvação ainda é possível. «Eu acredito e tenho que acreditar. Até por cultura, a esperança é a última coisa a morrer quando se nasce. Penso que essa energia, possa contaminar todos os intervenientes e tornar possível o que aparentemente é impossível neste momento», afirmou o líder nacionalista em entrevista à RTP Madeira. No seu entender, face ao atual quadro classificativo "será uma vitória ir ao play-off, dentro da impossibilidade de fugir a esses lugares, é a meta maior".





Os nacionalistas já desceram por duas vezes e voltaram ao escalão principal. Rui Alves explica o porquê: «Quando descemos, o valor que vamos receber do Governo Regional acontece com 10 ou 12 meses de atraso. Assim, vamos ter condições para apostar na subida, com o valor que não foi recebido na primeira Liga». E ainda sobre os dinheiros públicos : «Os clubes da Madeira com a população que têm, com a economia existente, não conseguem estar ao mais alto nível sem o envolvimento do governo. Até ao final do mês de Abril, não tínhamos recebido um euro do financiamento público. Não podemos ser irresponsáveis, pois temos de provar à Liga em quatro momentos que não temos dívidas. Só que ao ser responsáveis limita-nos em termos de construção do plantel. O Nacional já saiu a fava dois anos e pode voltar a sair este ano, nesse contexto".Rui Alves falou sobre a troca do comando técnico, revelando que até pensou em despedir Luís Freire mais cedo. «Pensei na saída do treinador mais cedo. Mas aconteceu que o Nacional fez nessa altura quatro jogos sem perder, somando oito pontos. Em cima da mesa ficam várias situações. Procuro que as minhas decisões sejam vítimas dos resultados. Nunca senti que o Luís Freire tivesse perdido a liderança, só que o click não aconteceu", revelou. Depois, assumiu que se o Nacional descer, mesmo assim, Manuel Machado pode ser convidado a ficar: «Não pensei ainda nisso, mas será sempre uma hipótese. Essa confiança que o tempo determina, torna muita coisa mais fácil». Em caso de descida, o presidente também assume as suas culpas: «Claro que sou responsável pelos resultados, não deixo de pensar que poderia tomar outras decisões. No futebol não há o perfeito e decisões sem risco».O Nacional terá eleições presidenciais em junho. O atual líder assumiu a sua vontade em candidatar-se. «Vou anunciar em primeira mão a minha recandidatura. Entendo que a obra à frente deste clube não está terminada e tem desafios importantes. Tenho receio de o Nacional voltar ao momento triste da sua história, onde o presidente foi até à Quinta Vigia entregar as chaves do clube», revelou Rui Alves. E depois explicou aos sócios, o porquê de se considerar a melhor opção: «Eu sou claramente o melhor candidato e os sócios sabem. Ando atento ao que surge nas redes sociais. Ouvir todos ouvimos, mas eu escuto e isso permite-me refletir. Num ranking de dirigentes em Portugal, estava sem dúvidas no quadro de honra. Mas não é por blá, blá, mas sim por conhecimento». Por último, falou sobre o atual presidente da assembleia geral, Miguel de Sousa, que lhe tem tecido duras críticas. Depois de relembrar os elogios que já tinha recebido desse atual opositor, foi direto: «O Rui Alves é um homem de princípios e o Miguel de Sousa é um homem de circunstância».