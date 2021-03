Rui Alves: «Objetivo é lutar pelo 10.º lugar»

Antes de orientar o primeiro treino na Choupana, Manuel Machado foi apresentado oficialmente como novo treinador do Nacional e ouviu o presidente Rui Alves delinear a meta para as dez jornadas que estão pela frente: “O 10º tem mais seis pontos do que nós e o objetivo é esse. Temos de pensar que o 10º lugar é uma possibilidade.”

Para o dirigente, a mudança de treinador foi feita no sentido de provocar “um choque psicológico” na equipa, justificando, assim, a escolha de Manuel Machado. “Achámos que este momento requeria serenidade e maturidade, duas características bem vincadas na personalidade do professor”, explicou.

Já Manuel Machado admitiu que tirar a equipa dos últimos lugares “não é um problema simples”, mas deixou um discurso de confiança. “Não vamos revolucionar, mas sim fazer alguns reajustamentos. Temos ferramentas para fazer algo mais no rendimento da equipa e de melhoria na classificação. Este é um problema do Nacional e de mais oito equipas”, afirmou.

Estreia com o Portimonense

Manuel Machado tem quase 15 dias para preparar o próximo jogo, a receção ao Portimonense, e reconhece que se trata de um prazo razoável. “Dá-nos mais algum tempo”, disse, ainda que o conhecimento da equipa, da realidade do campeonato e dos adversários facilite o trabalho. “Não me desliguei do futebol. De outro modo iria ter problemas”, finalizou.

Indemnização por Lucas João

O Nacional foi condenado a pagar mais de 292 mil euros, acrescidos de juros de mora, ao Beira-Mar de Almada como indemnização pela saída de Lucas João para o Sheffield Wednesday, em 2015. A transferência do avançado, de 27 anos, rondou os 2,8 milhões de euros mas ficaram por saldar os direitos adquiridos pelo emblema da margem sul.