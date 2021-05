Rui Alves oficializa candidatura

Rui Alves oficializou a candidatura às eleições do Nacional, que irão decorrer no dia 1 de junho. É, para já, o único candidato, embora, até às 18 horas de sexta-feira, Daniel Meneses também deva entregar a sua lista.

No acto da entrega, o atual líder alvinegro, esteve acompanhado por João Machado, candidato à Assembleia Geral do clube. "Não há muitas mudanças, mas sim uma continuidade. Esta direção pelo trabalho realizado, por toda a lealdade demonstrada, quer em relação ao presidente, quer em relação à instituição, não justificava ter muitas alterações", começou por revelar.





Depois, quando confrontado se esta candidatura seria alicerçada num projecto de subida de divisão na próxima época: "Um projeto de liderança de um clube não pode ser discutido na base de uma subida ou uma descida. É muito mais do que isso. Estas eleições vão mostrar isso. Nesse ponto de vista tenho um empate técnico (três subidas e três descidas), mas o que me preocupa, sobretudo, é a sustentabilidade da instituição, que foi sempre a minha maior preocupação, num quadro ambicioso, por isso, o lema da minha candidatura, ambição responsável. É esse sentido de responsabilidade que me fez candidatar. Amanhã, faremos a apresentação da minha lista e do seu programa e depois na próxima semana, faremos um encontro com as claques e um dia também reservado aos sócios em geral, poderem desfrutar e compartilhar com as nossas ideias". E afinal, quais serão então as ideias desta lista: "Numa forma geral, o projecto do Rui Alves, é um projecto em que uma instituição desportiva como o Nacional, tem de ser mais do que uma discussão de uma subida ou uma descida. É um projeto daqueles que sentem que não há gente como a gente. Isso é o que Rui Alves representa para quem sente que não há gente como a gente há 27 anos". Sobre inovações, Rui Alves, revelou: "A inovação no Nacional é constante e permanente. Há pessoas distraídas que acham que essa inovação nasce amanhã. Na próxima semana teremos a inauguração de um Laboratório de Performance, no nosso estádio".Embora reconhecendo que " a subida à primeira Liga, é um motor e o que a massa associativa pretende. Nesse sentido, vamos tentar projetar essa temporada com esse objetivo, pois vamos entrar num quadro de regularidade com o nosso principal parceiro (Governo Regional), o que não tivemos desde 2013". Sobre a saída ou continuidade do técnico Manuel Machado, o presidente nacionalista não se alongou: "Não quero falar se o Manuel Machado estará ou não nesse projecto, pois não seria a comunicação social a saber em primeira mão". Sendo candidato, parece mal-estar a falar na próxima época, pois estou aqui como candidato e até poderia parecer mal. Sobre a nova temporada, não vale a pena falar". Depois, após nova insistência: "Sei o que é que o Nacional dispõe do ponto de vista económico para a época, não consigo garantir que na segunda Liga não existem competidores que me possam surpreender, com capacidades financeiras muito superiores, o que limita as nossas ambições, num quadro de responsabilidade. Falar de cor é próprio da ignorância".Para Rui Alves, a segunda Liga é para já uma caixinha de possíveis surpresas. "Há projetos que surpreendem com apostas de cinco ou seis milhões de orçamento. Se isso acontecer, o Nacional não tem esse dinheiro. Um clube fechado, não compete em divisão nenhuma e vejam os exemplos muito próximos como o Aves ou que até está a acontecer na Região Autónoma da Madeira", afirmou.Por último, o atual presidente, sempre revelou que até ao dia das eleições, "teremos de tomar algumas decisões, até porque, os jogadores vão de férias na próxima semana. Naturalmente, por respeito, só depois o plantel ficará definido.