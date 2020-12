Rui Alves: «Polémicas mostram a falta de nível»

Rui Alves, presidente do Nacional, considera que as recentes controvérsias do futebol em Portugal são consequência da falta de nível em geral da sociedade portuguesa.

“O futebol, pelo mediatismo, é a expressão mais crua da cultura de um povo. Conhecendo essa cultura, não estranho o que acontece neste sector, como noutros da vida nacional. O que falta é, sobretudo, nível à cultura portuguesa”, apontou o dirigente, à margem das comemorações do 110º aniversário do Clube Desportivo Nacional.

A nalisando a carreira da equipa na Liga NOS, Alves admitiu alguma insatisfação pelos resultados e avançou com uma explicação para essa situação. “Esperava um pouco melhor mas as lesões têm prejudicado o desempenho da equipa. Mas estou absolutamente confiante de que o objetivo principal, a permanência, será alcançado”, disse. Rui Alves anunciou ainda a possível contratação, em janeiro, de um defesa-direito, devido às lesões de Kalindi e Rúben Freitas.

Freire e Rúben distinguidos

No dia do aniversário do clube, assinalado com restrições devido à pandemia, o dirigente considerou que o Nacional chega a este momento “cheio de vida” e com uma história que ajuda “a pensar o presente e a projetar o futuro”. Já os galardões anuais do Grupo ‘Os Alvinegros’ contemplaram, na equipa de futebol, Gustavo Rodrigues, vice-presidente da SAD (dirigente do ano), Luís Freire (treinador do ano) e Rúben Micael (futebolista do ano).

Livro lembra ‘Mágicos’ de 2004

A apresentação do livro ‘Mágicos da Choupana’ foi um dos momentos altos. A obra, cujo título é inspirado no epíteto da equipa que conquistou o 4.º lugar na 1.ª Liga em 2003/04, é da autoria de Andreia Nascimento, licenciada em Sociologia e sócia do clube. Destinada ao público infantojuvenil, apresenta uma viagem pela história do Nacional, numa mistura de ficção e factos.